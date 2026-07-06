به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دور اصلی نهمین مرحله از رقابت‌های فصل فرمول یک به میزبانی پیست سیلوراستون شهر نورث‌همپتون‌شر انگلیس برگزار شد و پس از ۵۲ درو رقابت رانندگان، چارلز لکرک موناکویی از تیم فراری موفق شد با ثبت زمان یک ساعت و ۲۷ دقیقه و ۱۱ ثانیه و ۳۳۵ هزارم ثانیه جایگاه نخست این رقابت هارا به دست بیاورد و قهرمان این مرحله شود.

جرج راسل انگلیسی راننده مرسدس دوم شد و لوئیس همیلتون، راننده انگلیسی تیم فراری هم در جایگاه سوم قرار گرفت. در رده بندی کلی این رقابت‌ها کیمی آنتونلی ایتالیایی از تیم مرسدس با ۱۷۹ امتیاز پیشتاز این مسابقات است.