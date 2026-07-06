به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رقابت‌های کشتی آزاد جوانان قهرمانی آسیا روز‌های ۱۳ و ۱۴ تیرماه در شهر پاتایا تایلند برگزار شد و تیم ایران با ۳ نشان طلا، ۲ نشان نقره و ۳ نشان برنز و ۱۶۴ امتیاز به عنوان نایب قهرمانی دست یافت.

برای تیم ایران، سبحان اسمی در وزن ۷۹ کیلوگرم، ابوالفضل شمسی پور در وزن ۸۶ کیلوگرم و ابوالفضل محمدنژاددر وزن ۱۲۵ کیلوگرم به نشان طلا، امیررضا تیموری زاد در وزن ۶۵ کیلوگرم و محمدمهدی ممیوند در وزن ۷۴ کیلوگرم به نشان نقره، علی اصغر سلطانی از مازندران در وزن ۶۱ کیلوگرم، سجاد پیردایه در وزن ۷۰ کیلوگرم و امیرحسین خاک پا از مازندران در وزن ۹۲ کیلوگرم به نشان برنز رسیدند.

نتایج نمایندگان مازندران در این مسابقات به شرح زیر است:

در وزن ۶۱ کیلوگرم، علی اصغر سلطانی در دور نخست در مقابل جایاسوندرا از سریلانکا با نتیجه ۱۱ بر صفر به پیروزی رسید. وی در دور بعد مقابل آنچائو لو از چین با نتیجه ۱۳ بر ۳ به برتری دست یافت و راهی نیمه نهایی شد. سلطانی در این مرحله در حالی که از ناحیه مچ پا احساس ناراحتی می‌کرد با نتیجه ۱۰ بر صفر مقابل بکاسیل آسامبک قزاقستان مغلوب شد و راهی دیدار رده بندی شد.

وی در این دیدار با نتیجه ۱۱ بر ۱ آشیرقلی‌اف از ترکمنستان را شکست داد و به مدال برنز رسید.

در وزن ۹۲ کیلوگرم، امیرحسین خاک پا پس از استراحت در دور نخست، در مرحله بعد در مقابل نیکل از هند با نتیجه ۱۰ بر صفر به پیروزی رسید و راهی مرحله نیمه نهایی شد. وی در این مرحله با نتیجه ۴ بر ۲ مغلوب دولت‌گلدی مرادف از ترکمنستان شد و به دیدار رده بندی راه یافت.

خاکپا در این مرحله مقابل بی اردیهان ارلان از چین با نتیجه ۱۰ بر صفر به برتری رسیدی و به مدال برنز رسید.

در وزن ۹۷ کیلوگرم، دانیال توکلی در دور نخست در مقابل لاکی از هند با نتیجه ۸ بر ۵ شکست خورد و با توجه به شکست این کشتی گیر در دور بعد مقابل حریف چینی، نماینده کشورمان از دور رقابت‌ها کنار رفت.

رده بندی انفرادی این مسابقات به شرح ذیل می‌باشد:

۵۷ کیلوگرم: ۱ ـ اولوگبک رشیدوف (ازبکستان) ۲- ریکوتو ناگای (ژاپن) ۳- باتمند زوریگو (مغولستان) و روهیت (هند)

۶۱ کیلوگرم: ۱- بکاسیل آسامبک (قزاقستان) ۲- پوشپ (هند) ۳- فخرالدین نصردینوف (ازبکستان) و علی اصغر سلطانی (ایران)

۶۵ کیلوگرم: ۱- عیسی ایساکوف (قرقیزستان) ۲- امیررضا تیموری زاد (ایران) ۳- ایتا شیمودا (ژاپن) و سنجربک انوربکوف (ازبکستان)

۷۰ کیلوگرم: ۱ ـ سومیت (هند) ۲- سیداخمت (قزاقستان) ۳- سجاد پیردایه (ایران) و آدیل تبیلدیف (قرقیزستان)

۷۴ کیلوگرم: ۱- سیل بکوف (قزاقستان) ۲- محمدمهدی ممیوند (ایران) ۳- فرخ‌بک جومانازاروف (ازبکستان) و آدارش پاتیل (هند)

۷۹ کیلوگرم: ۱- سبحان اسمی (ایران) ۲- ساوراب یاداو (هند) ۳- جاوخلانخو (مغولستان) و آیبک کالی اخمت (قزاقستان)

۸۶ کیلوگرم: ۱- ابوالفضل شمسی پور (ایران) ۲- آلپ ارسلان بگنجویف (ترکمنستان) ۳- اسخاب حاجی اف (قزاقستان) و جنکی هوکی (ژاپن)

۹۲ کیلوگرم: دولت‌گلدی مرادف (ترکمنستان) بیباریس یرگالی (قزاقستان) اولوگبک اتویکوف (ازبکستان) امیرحسین خاکپا (ایران)

۹۷ کیلوگرم: ۱- یانچونگ یانگ (چین) ۲- سمیر دورسونوف (قزاقستان) ۳- بات اردین (مغولستان) و لاکی (هند)

۱۲۵ کیلوگرم: ابوالفضل محمدنژاد (ایران) روناک (هند) ۳ - ناران‌تولگا دارمابازار (مغولستان) و بائه جون جانگ (کره جنوبی)

رده بندی تیمی این مسابقات به شرح زیر است:

۱- قزاقستان ۱۷۰ امتیاز ۲- ایران ۱۶۴ امتیاز ۳- هند ۱۵۲ امتیاز ۴- ازبکستان ۱۲۱ امتیاز ۵- ژاپن ۱۰۴ امتیاز ۶- مغولستان ۹۰ امتیاز ۷- ترکمنستان ۸۹ امتیاز ۸- قرقیزستان ۸۲ امتیاز ۹- چین ۷۵ امتیاز ۱۰- کره جنوبی ۳۵ امتیاز