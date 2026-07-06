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اهالی شهرستان رباط کریم در صد و بیست و هفتمین شب تجمعات مردمی، با ابراز دلتنگی برای رهبر شهید انقلاب، بر حضور گسترده در آیین تشییع پیکر ایشان تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در شب صد و بیست و هفتم، مردم «دیار کریمان» گرد آمدند تا از دلتنگیهای خود برای رهبر شهید و غم و اندوه آخرین دیدار بگویند.
مردم عزادار رباط کریم در این اجتماع، مشارکت در آیین بدرقه و تشییع پیکر امام شهید را وظیفهای برای آحاد ملت دانستند. حاضرین در این تجمع تأکید کردند که این حضور گسترده، سبب یاس و درماندگی دشمنان و بدخواهان انقلاب اسلامی خواهد بود.