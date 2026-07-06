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مسئولان عراق ۱۵۰ دستگاه اتوبوس برای انتقال عزاداران آیین بدرقه قائد شهید امت از بصره به نجف اشرف تدارک دیده اند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، در آستانه برگزاری آیین بدرقه پیکر پاک قائد شهید امت در عراق، قشرهای گوناگون مردم این کشور با هر چه در توان دارند مهیای برگزاری هرچه باشکوهتر این مراسم تاریخی میشوند، مردم عراق در گفتوگو با خبرنگار اعزامی صداوسیمای آبادان میگویند: شهید آیت الله سید علی خامنهای، امام شهید ماست و راهش ادامه دارد.
مسئولان عراق ۱۵۰ دستگاه اتوبوس برای انتقال عزاداران آیین بدرقه قائد شهید امت از بصره به نجف اشرف تدارک دیده اند.
این اتوبوسها با دستور اسد العیدانی استاندار بصره بهمنظور جابهجایی عزاداران از بصره به نجف اشرف و بالعکس در نظر گرفته شدهاست.
این کاروانها سهشنبه، شانزدهم تیر، ساعت ۱۰ صبح، از مجموعه شهر ورزشی بصره به سوی نجف اعزام خواهند شد.
آیین وداع و بدرقه پیکر پاک قائد شهید امت، هفدهم تیر در شهرهای نجف اشرف و کربلای معلی برگزار خواهد شد.