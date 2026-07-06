هوای کلانشهر مشهد با ماندگاری حجم آلاینده‌ها، امروز پانزدهم تیرماه ۱۴۰۵ برای پنجمین روز پیاپی در شرایط ناسالم و وضعیت هشدار قرار دارد.

برای پنجمین روز پیاپی،هوای مشهد در شرایط ناسالم و وضعیت هشدار

برای پنجمین روز پیاپی،هوای مشهد در شرایط ناسالم و وضعیت هشدار

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت:میانگین شاخص کلی کیفیت هوای مشهد طی ۲۴ ساعت گذشته با عدد ۱۰۱ نشانگر هوای ناسالم برای افراد حساس است و این شاخص در ۲ ساعت گذشته با رقم ۱۰۹ نیز گویای همین شرایط هواست.

سعید محمودی با بیان اینکه کیفیت هوای چهار منطقه مشهد در شرایط سالم است، بیان کرد: کیفیت هوای ۱۹ منطقه دیگر دارای ایستگاه سنجش اکنون در شرایط ناسالم و وضعیت هشدار آلودگی است.

وی با اشاره به ضرورت رعایت توصیه‌های خودمراقبتی تاکید کرد: شهروندان مشهدی باید با کاهش رفت و آمدهای غیرضروری نقش موثر خود را در بهبود کیفیت هوای این کلانشهر ایفاء کنند.

محمودی اضافه کرد: همچنین بیماران قلبی - تنفسی، کودکان، زنان باردار و افراد حساس در روزهای آلوده باید از تردد غیرضروری در مشهد خودداری کنند.