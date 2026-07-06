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سومین مرحله اعزام کاروانهای مردم سوگوار استان سمنان برای شرکت در آئین وداع و بدرقه پیکر مطهر امام شهید امت به تهران اعزام شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ اعزام کاروانهای استان سمنان از سیزدهم تیر آغاز شد تا بامداد امروز پانزدهم تیرماه هم گروههای مختلف مردم سمنان برای شرکت در این آئینها به تهران اعزام شدند.
علاوه بر اعزام کاروانها، شرایط شرکت مردم با خودروهای شخصی نیز در این مراسمها فراهم شده و منطقه هشت تهران معین زائران استان سمنان است.
برای خدمات رسانی به شرکت کنندگان در آئینهای بدرقه و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید در تهران، قم و مشهد ۳۱۴ موکب در جاده و شهرهای استان سمنان برپاست.
حضور گسترده مردم شهرستان در این مراسم تاریخی، جلوهای از وحدت، بصیرت و عشق ملت ایران به ارزشهای انقلاب اسلامی و راه شهیدان است.