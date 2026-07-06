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اختلال ایجاد شده در آنتن دهی همراه اول به دلیل سرقت تجهیزات مخابراتی در روستاهای فتح آباد و محمدآباد شهرستان آباده برطرف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ بخشدار بهمن و صغاد شهرستان آباده گفت: پس از سرقت تجهیزات مخابراتی در منطقه و اختلال گسترده در آنتندهی شبکه همراه اول در روستاهای فتحآباد و محمدآباد بخش بهمن و صغاد، گروههای عملیاتی و کارشناسان شرکت همراه اول موفق به برقراری ارتباط پایدار در این مناطق شدند.
کاوه ضمن قدردانی از شکیبایی و همراهی مردم این روستاها افزود: تامین تجهیزات و نظارت بر روند رفع عیب به صورت شبانهروزی ادامه دارد و هم اکنون شبکه همراه اول در روستاهای مذکور در حال ارائه خدمات است.
شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.