اختلال ایجاد شده در آنتن دهی همراه اول به دلیل سرقت تجهیزات مخابراتی در روستا‌های فتح آباد و محمدآباد شهرستان آباده برطرف شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ بخشدار بهمن و صغاد شهرستان آباده گفت: پس از سرقت تجهیزات مخابراتی در منطقه و اختلال گسترده در آنتن‌دهی شبکه همراه اول در روستا‌های فتح‌آباد و محمدآباد بخش بهمن و صغاد، گروه‌های عملیاتی و کارشناسان شرکت همراه اول موفق به برقراری ارتباط پایدار در این مناطق شدند.

کاوه ضمن قدردانی از شکیبایی و همراهی مردم این روستا‌ها افزود: تامین تجهیزات و نظارت بر روند رفع عیب به صورت شبانه‌روزی ادامه دارد و هم اکنون شبکه همراه اول در روستا‌های مذکور در حال ارائه خدمات است.

شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.