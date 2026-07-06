بنابر اعلام دانشگاه آزاد اسلامی خوزستان با هدف مقابله با ناترازی انرژی، امتحانات پایانی دانشجویان تحصیلات تکمیلی غیرپزشکی از بیستم تیرماه به صورت مجازی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با توجه به شرایط اقلیمی حاکم بر استان و ضرورت همکاری دانشگاه‌ها برای مدیریت ناترازی انرژی و در راستای تأکیدات استانداری خوزستان مبنی بر لزوم کاهش مصرف انرژی در ادارات و سازمان‌ها، نحوه برگزاری آزمون‌های پایان نیمسال تحصیلی جاری تغییر یافت.

این تصمیم شامل تمامی امتحانات پایان نیمسال تحصیلی دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در گروه‌های غیرپزشکی است که از تاریخ بیستم تیرماه سال جاری به صورت مجازی برگزار می‌شود.

دانشگاه آزاد اسلامی خوزستان در این اطلاعیه از دانشجویان خواست: برای اطلاع از آخرین تغییرات اعمال شده در تقویم امتحانی و دریافت کارت ورود به جلسه آزمون، در اسرع وقت به سامانه آموزشیار مراجعه کنند.