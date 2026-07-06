آسمان هرمزگان امروز صاف تا کمی ابری، در طول روز در سواحل و جزایر هوا همراه با غبار محلی و وزش باد پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: بعدازظهر رشد ابر در ارتفاعات شرقی استان (بشاگرد) با احتمال رگبار خفیف باران دور از انتظار نیست.

مجتبی حمزه نژاد افزود: بعد ازظهر و شب افزایش سرعت وزش باد‌های جنوب غربی تا شمال غربی در مناطق دریایی استان سبب متلاطم شدن دریا خواهد شد.

وی گفت: در این مدت بیشینه سرعت وزش باد در تنگه هرمز و خلیج فارس به ۳۶ کیلومتر بر ساعات و ارتفاع امواج دریا به ۱۲۰ سانتیمتر می‌رسد.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان توصیه کرد: شناور‌های سبک، صیادی و تفریحی برای رفت و آمد ایمن احتیاط‌های لازم را در نظر داشته باشند.

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حمزه نژاد افزود: این شرایط ناپایدار دریایی بویژه در ساعات بعد ازظهر و شب تا چهارشنبه (۱۷ تیرماه) ادامه دارد.

وی گفت: در روز‌های سه شنبه و چهار شنبه (۱۶ و ۱۷ تیرماه) خصوصا در ساعات بعدازظهر با توجه به وزش باد‌های به نسبت شدید در منطقه جنوب شرق کشور، در برخی نقاط شرقی استان افزایش باد گرم و خشک، کاهش رطوبت نسبی هوا، احتمال وقوع گردوغبار و کاهش کیفیت هوا پیش بینی می‌شود.

به لحاظ دمایی تا روز‌های پایانی هفته جاری، در اکثر مناطق استان بویژه مناطق شرقی، افزایش نسبی دمای بیشینه پیش بینی می‌شود.