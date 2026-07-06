مردم ولایت‌مدار اسلامشهر در صد و بیست و هفتمین شب تجمعات مردمی، در پی شهادت رهبر انقلاب، با حضور در میادین و معابر شهر، بار دیگر بر ادامه راه امام شهید و وفاداری به آرمان‌های ولایت تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شب صد و بیست و هفتم در شهر اسلامشهر، شاهد حضور پرشور مردمی در پی شهادت رهبر انقلاب بود. اهالی این شهرستان با حضور گسترده در میادین، غم و اندوه خود را ابراز کرده و عزم راسخ خود را برای تداوم مسیر رهبر شهید به تصویر کشاندند.

این اجتماع مردمی در شب ۱۲۷، جلوه‌ای از همبستگی و پیوند ناگسستنی مردم اسلامشهر با مقام والای رهبری بود تا ثابت کنند در برابر هرگونه مصیبتی، با اتحاد و همبستگی در مسیر آرمان‌های انقلاب اسلامی پیش خواهند رفت.