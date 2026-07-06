در آستانه برگزاری مراسم باشکوه تشییع رهبر شهید، شهرستان قوچان، با تمام توان آماده میزبانی از سوگواران و شرکت‌ کنندگان در این مراسم تاریخی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی، فرماندار قوچان به همراه معاون امور عمرانی، در بازدید میدانی از روند استقرار و فعالیت موکب‌ های جاده‌ ای و دستگاه‌ های خدمات‌ رسان، ضمن بررسی آخرین وضعیت مسیر تردد، دستورات لازم را برای تسهیل عبور و مرور و خدمات‌ رسانی به زائران «آقای شهید ایران» صادر کرد.

رسول فرزادفر با اشاره به فضای معنوی حاکم بر کشور و عزم مردم برای حضور در این مراسم، اظهار داشت: امروز همه ما در یک آزمون بزرگ قرار داریم. تمامی امکانات دستگاه‌ های خدمات‌ رسان از جمله آبفا، راهداری، شهرداران، بخشداران و دهیاران به‌صورت شبانه‌ روزی بسیج شده‌ اند تا در این مسیر سخت اما پرافتخار، زائران بتوانند با آرامش به وعده‌ گاه نهایی، در حرم مطهر رضوی برسند.

وی افزود: «ما در قوچان، تمام تلاش خود را به کار گرفته‌ ایم تا با خدمت‌ رسانی بی‌ وقفه به زائرانی که قصد دارند روز پنجشنبه، دوشادوش یکدیگر در مراسم تشییع رهبر شهیدشان شرکت کنند، ادای دینی حداقلی به ساحت مقدس ایشان و آرمان‌ های بلند انقلاب اسلامی داشته باشیم. هدف ما این است که مسیر قوچان به مشهدالرضا، مسیری امن و مهیا برای خیل مشتاقانی باشد که با شعار باید_برخاست راهی شده‌ اند.»

فرزادفر با تأکید بر اینکه خدمت به زائران، خدمت به ساحت مقدس امام رئوف (ع) است، تصریح کرد: شهرستان قوچان با افتخار آماده است تا در این آخرین زیارت، میزبان مردمی باشد که برای بدرقه آقای شهید سر از پا نمی‌ شناسند.