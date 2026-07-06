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شاخص کیفی هوای شهرستان زرینشهر در وضعیت پاک است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ شاخص کیفی هوای کلانشهر اصفهان براساس دادههای ۱۶ ایستگاه پایش فعال با میانگین ۸۴ AQI وضعیت زرد و قابل قبول را نشان میدهد.
براساس دادههای سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیطزیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلانشهر در ایستگاه خیابان ۲۵ آبان ۷۲، پارک زمزم ۷۳، خیابان پروین اعتصامی ۸۷، دانشگاه صنعتی ۸۳، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و خیابان کاوه ۶۷، رهنان و فیض ۷۶، زینبیه ۷۵، سپاهانشهر ۷۹، فرشادی ۸۲، کردآباد (جِی) ۸۲، میرزا طاهر ۹۵ و ولدان ۹۴ AQI در وضعیت سالم و در ایستگاه بزرگراه خرازی با ۱۱۱ و رودکی ۱۳۰ AQI ناسالم برای گروههای حساس است.
شاخص کیفی هوا همچنین در ایستگاه خمینیشهر و قهجاورستان وضعیت ناسالم برای گروههای حساس را نشان میدهد؛ هوای زرین شهر برای دومین روز پیاپی پاک است.
هواشناسی استان اصفهان اعلام کرده است که شرایط غبارآلودی هوا تا اواسط هفته جاری در مناطق شمال، شرق و مرکز این استان ادامه خواهد داشت.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.