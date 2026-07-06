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براساس دادههای سامانه پایش کیفی هوا کشور، امروز آلودگی هوای ۵ شهر استان خوزستان در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، براساس دادههای سامانه پایش کیفی هوا کشور، امروز دوشنبه ۱۵ تیرماه، شاخص کیفی هوا در بهبهان عدد ۱۲۳، شوش ۱۲۱، هندیجان ۱۱۱، شوشتر ۱۰۵ و اهواز ۱۰۱ AQI را نشان میدهد که گویای وضعیت نارنجی و ناسالم هوا برای گروههای حساس است.
همچنین شهرهای آبادان، امیدیه، اندیمشک، ایذه، خرمشهر، دزفول، رامهرمز، شادگان، کارون، گتوند و هویزه در وضعیت قابل قبول قرار دارند.
براساس داده های این سامانه، امروز، مسجدسلیمان تنها شهر با هوای در استان خوزستان است.