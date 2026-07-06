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سخنگوی ستاد بدرقه «آقای شهید ایران» در کرمان از پیشبینی کارتهای سوخت اضطراری در جایگاههای سوخت مسیر کرمان به مشهد خبر داد و گفت: زائران برای تأمین سوخت خودروهای خود در مسیر عزیمت به مشهد با مشکلی مواجه نخواهند شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز کرمان ،احمد مرادیزاده، سخنگوی ستاد بدرقه «آقای شهید ایران» در کرمان، گفت: به منظور تسهیل سفر زائران عازم مشهد مقدس، کارتهای سوخت اضطراری در جایگاههای سوخت مسیر کرمان به مشهد پیشبینی شده است.
وی افزود: جایگاههای نگین کوهساران، اوج رابر و چند جایگاه دیگر در این مسیر، خارج از طرح کدینگ فعالیت میکنند و با استفاده از کارتهای سوخت اضطراری، خدمات سوخترسانی به خودروهای زائران را انجام میدهند.
مرادیزاده تأکید کرد: با تمهیدات اندیشیده شده، زائرانی که قصد عزیمت به مشهد مقدس برای حضور در مراسمهای مرتبط با «آقای شهید ایران» را دارند، هیچگونه مشکلی در تأمین سوخت خودروهای خود نخواهند داشت.