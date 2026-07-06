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شهردار خاش از راهاندازی آزمایشی نخستین جایگاه عرضه گاز طبیعی فشرده (CNG) در این شهر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مهدی شهنوازی گفت: این طرح با سرمایهگذاری شهرداری و با رعایت کامل استانداردهای فنی و الزامات ایمنی به بهرهبرداری آزمایشی رسیده و گامی مهم در کاهش هزینههای سوخت شهروندان و توسعه استفاده از سوخت پاک به شمار میرود.
وی افزود: برای احداث، تجهیز و راهاندازی نخستین جایگاه CNG شهرستان خاش بیش از ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار از محل منابع شهرداری هزینه شده است.
شهردار خاش ادامه داد: این جایگاه امکان سوختگیری همزمان ۶ خودرو را دارد و بر اساس ظرفیت استاندارد جایگاههای CNG، میتواند به طور متوسط روزانه به بیش از یکهزار و ۵۰۰ خودرو خدمات ارائه دهد؛ البته میزان خدماترسانی به حجم مراجعات، فشار شبکه گاز و شرایط بهرهبرداری بستگی دارد.
مهدی شهنوازی با تأکید بر رعایت اصول ایمنی، تصریح کرد: این جایگاه به سامانههای کنترل فشار، تجهیزات اطفای حریق، سیستمهای هشداردهنده و سایر تجهیزات ایمنی استاندارد مجهز شده و پیش از بهرهبرداری رسمی، تمامی آزمایشهای فنی و ایمنی آن در حال انجام است.
وی از رانندگان خواست هنگام سوختگیری، خودرو را خاموش کرده، تمامی سرنشینان از خودرو پیاده شوند، از استعمال دخانیات و استفاده از تلفن همراه در محدوده جایگاه خودداری کنند و پس از پایان عملیات سوختگیری نیز پیش از حرکت، از جدا شدن کامل نازل از خودرو اطمینان حاصل کنند.