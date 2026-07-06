ناوگان تاکسیرانی شهرداری تهران در مراسم تشییع آقای شهید ایران با استقرار خودرو‌های ون در محور‌های ۱۳گانه به زائران خدمت رسانی خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محور‌های نهایی خدمت رسانی رایگان ناوگان تاکسیرانی تهران در مراسم تشییع رهبر شهید امت به شرح ذیل است:

محور۱- بزرگراه یادگار امام (ره) -پل شیخ فضل الله نوری



محور۲-پارکینگ هزار و یک شهر-بزرگراه خرازی



محور۳-محوطه پارکینگ استادیوم آزادی-مترو استادیوم



محور۴- پارک جنگلی سرخه حصار-فرهنگسرای اشراق



محور۵-پایانه پردیس مسافری شرق-فرهنگسرای اشراق



محور۶-امیرآباد- بلوار کشاورز



محور۷-چهارراه قصر-طالقانی



محور۸- میدان هفت تیر-ابتدای خیابان سمیه



محور ۹- میدان امام خمینی (ره) -میدان فردوسی چهارراه استانبول



محور۱۰- پارکینگ حرم سیدالکریم-مترو شهرری



محور۱۱- بلوارهجرت -متروتختی



محور۱۲-میدان تره بارمرکزی-متروعبدل آباد



محور۱۳-میدان فتح- خیابان سعیدی سه راه بوتان