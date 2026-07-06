پخش زنده
امروز: -
فیلمهای سینمایی «زخم زیتون»، «ایستاده در غبار»، «پردهنشین» و «اختالرضا»، امروز از شبکه نمایش پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم سینمایی «زخم زیتون» به کارگردانی محمدرضا آهنج، ساعت ۱۷ پخش میشود.
این فیلم با بازی یاسمین ارنادوط، عدی رعد و فیونا فیاض، داستان یوسف، جوانی فعال در شاخه مقاومت لبنان را روایت میکند. او در پوشش یک فروشنده دورهگرد به جمعآوری اطلاعات از اراضی اشغالی میپردازد. همسرش سلما از خطرات این کار بیخبر است تا اینکه رژیم صهیونیستی متوجه نقش یوسف شده و او و خانوادهاش را دستگیر میکنند.
«ایستاده در غبار» فیلمی به کارگردانی و نویسندگی محمدحسین مهدویان، ساعت ۱۹ تماشایی میشود.
بازیگرانی، چون هادی حجازی فر، امیر حسین هاشمی، سوده ازقندی، فرهاد فداکار و عماد محمدی در آن نقش آفرینی کردند.
این فیلم درباره احمد متوسلیان است که دوران نوجوانیاش را در سکوت گذرانده و اکنون فرمانده لشکری میشود که باید در دروازههای خرمشهر با دشمن بجنگند. اما سرنوشت او فرسنگها دورتر از مرزهای ایران رقم میخورد...
فیلم «پرده نشین» به کارگردانی بهروز شعیبی، ساعت ۲۱ پخش میشود
در این فیلم بازیگرانی از جمله فرهاد آئیش، ویشکا آسایش، آتیلا پسیانی، حامد کمیلی، بابک حمیدیان، محمود پاکنیت و هومن برقنورد، به ایفای نقش پرداختهاند.
داستان «پرده نشین» درباره زنی به نام هدی است که پس از سالها برای دریافت ارثیه پدری میآید، اما برایش اتفاقات غیرقابل پیشبینی رخ میدهد.
ساعت ۲۳ هم فیلمسینمایی «اختالرضا» به کارگردانی و تهیه کنندگی سید مجتبی طباطبایی پخش می شود.
در این اثر سینمایی که سفر بانوی کرامت حضرت معصومه (س) از مدینه به قم را روایت میکند، سید محمد جواد طاهری، مجید امیری، سهیلا محققی، مهدی میرغیاثی، مرتضی جلالی، حمید لاجوردی نقش آفرینی کردهاند.