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دو روز وداع با رهبر شهید امت

مردم داغدار کشور در دو روز گذشته با حضوری پرشور برای وداع با رهبر شهیدشان برگی دیگر از تاریخ ایران را با عزت و سربلندی ورق زدند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۱۵- ۰۹:۲۱
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برچسب ها: مراسم وداع و تشییع ، رهبر انقلاب ، مصلی تهران
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