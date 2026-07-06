مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم از اجرای طرح حمایتی آبرسانی به مواکب مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب قم گفت: با پیش‌بینی حضور گسترده زائران در مراسم تشییع، شرکت آب و فاضلاب استان در قالب یک طرح حمایتی، هزینه آب مصرفی موکب‌هایی را که با هماهنگی قبلی از انشعابات آب منازل و واحد‌های غیرمسکونی استفاده کنند، پرداخت خواهد کرد.

مهدی نظرزاده افزود: این طرح با هدف تسهیل خدمت‌رسانی مواکب و حمایت از مشارکت مردمی در پذیرایی از عزاداران اجرا می‌شود و زمینه تأمین پایدار آب مورد نیاز خادمان و عزاداران را فراهم می‌کند.

وی از مسئولان مواکب خواست پیش از استفاده از انشعابات آب، هماهنگی‌های لازم را با ستاد مردمی مواکب و شرکت آب و فاضلاب استان انجام دهند تا خدمات آبرسانی بدون وقفه و با مدیریت مناسب شبکه توزیع انجام شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب قم تأکید کرد: شرکت آب و فاضلاب قم با بسیج همه ظرفیت‌های فنی، عملیاتی و پشتیبانی، آمادگی کامل برای تأمین آب پایدار و پشتیبانی از مواکب و عزاداران مراسم تشییع رهبر شهید را دارد.