مردم مومن و ولایت‌مدار شهریار در صد و بیست و هفتمین شب تجمعات مردمی و همزمان با آیین تشییع و عزاداری رهبر شهید، با حضور در میدان شهدای گمنام، پیمان وفاداری خود را با امامین انقلاب تجدید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در شب صد و بیست و هفتم، میدان شهدای گمنام در شهرستان شهریار، میزبان جمعیتی بود که با قلبی سرشار از اندوه در فراق قائد امت گرد آمدند.

حاضران در این اجتماع، در فضای سوگواری و همزمان با آیین تشییع و عزاداری رهبر شهید، بار دیگر عزم راسخ خود را برای تداوم مسیر ولایت به تصویر کشاندند. این حضور گسترده، جلوه‌ای از پیوند عمیق مردم شهریار با مقام والای رهبری بود تا در میان اشک‌های دلتنگی، پیمانی استوار با امامین انقلاب اسلامی ببندند.