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باامدادرسانی نیروهای اورژانس، ۶ مصدوم حادثه رانندگی در شهرهای اصفهان و فلاورجان به مراکز درمانی منتقل شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ سخنگوی مرکز اورژانس استان گفت: دو حادثه رانندگی در شهرستانهای اصفهان و فلاورجان به مرکز اورژانس پیشبیمارستانی استان گزارش شد که بلافاصله نیروهای امدادی برای امدادرسانی به محلهای حادثه اعزام شدند.
عباس عابدی در تشریح جزئیات حادثه نخست در کلانشهر اصفهان گفت: در ساعت ۱۳:۳۴ روز گذشته، تصادف میان یک دستگاه موتورسیکلت و یک خودروی سواری در خیابان اردیبهشت شمالی رخ داد.
وی ادامه داد: در این حادثه سه نفر شامل یک زن و دو مرد دچار مصدومیت شدند که پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه، برای تکمیل روند درمان به بیمارستان امین منتقل شدند.
عابدی همچنین به حادثه دوم در شهرستان فلاورجان اشاره کرد و گفت: روز گذشته نیز تصادف دو دستگاه موتورسیکلت در پیربکران، میدان آسیاب، به اورژانس اعلام شد.
وی با بیان اینکه یک واحد عملیاتی اورژانس پیشبیمارستانی به محل حادثه اعزام شد، افزود: در این حادثه سه مرد مصدوم شدند که یک نفر برای انتقال به مرکز درمانی شفای کلیشاد اعزام شد و دو مصدوم دیگر از اعزام به مرکز درمانی خودداری کردند.