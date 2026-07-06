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داغداران و جانفدایان رهبر معظم شهید انقلاب، با حضور پرشور خود، پایبندی به آرمانهای انقلاب را در قرارهای شبانه فریاد زدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مردم با بصیرت همدان در شبی دیگر از شبهای وفاداری، در قلب شهر همدان گرد هم آمدند تا با حضور پرشور خود، پیوند جاودان میان ملت و نظام جمهوری اسلامی و رهبری معظم انقلاب را تجدید کنند.
داغداران و جانفدایان رهبر معظم شهید انقلاب، با حضور پرشور خود، پایبندی به آرمانهای انقلاب و زعیم عالیقدرشان را در قلههای وفاداری و ایثار فریاد زدند.
همدان، بار دیگر در تجمعی شبانه نشان داد که در وداع با «پدر مهربان امت»، همواره پیشقدم است.
همدانی ها در این میثاق، با فرزند شایسته و خلف صالح ایشان پیمان بستند تا با تمام توان، از انقلاب و نظام اسلامی دفاع کنند و راه امامین و فرماندهان شهید را تا آخرین قطره خون ادامه دهند.