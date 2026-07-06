به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، جانشین ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان نکا از اعزام بیش از ۲ هزار و پانصد نفر از مردم ولایتمدار، انقلابی و شهیدپرور این شهرستان به مراسم تشییع پیکر «امام شهید و قائد امت» خبر داد.

سرگرد عباس بابایی با بیان اینکه این حضور گسترده در راستای تکریم، پاسداشت و قدردانی از سال‌ها مجاهدت، رهبری و جانفشانی آن شهید والامقام برای عزت، استقلال و اقتدار ایران اسلامی است، اظهار داشت: مردم مؤمن و انقلابی شهرستان نکا، دیشب در جوار بارگاه نورانی شهدای گمنام گرد هم آمدند و سپس با بدرقه‌ای باشکوه، راهی مراسم تشییع شدند تا بار دیگر وفاداری خود را به آرمان‌های انقلاب اسلامی، ولایت و راه شهیدان به نمایش بگذارند.

جانشین ناحیه مقاومت بسیج سپاه نکا افزود: این حضور تنها یک بدرقه نیست، بلکه تجدید میثاقی دوباره با آرمان‌های بلند شهیدان و عهدی ناگسستنی با امام شهید است؛ عهدی که بر اساس آن، ملت ایران با صلابت، بصیرت و وحدت، راه عزت، مقاومت و سربلندی را با قدرت ادامه خواهد داد.

سرگرد بابایی تأکید کرد: حضور پرشور مردم در این مراسم، پیام روشنی برای دشمنان انقلاب اسلامی، بدخواهان ملت ایران و استکبار جهانی خواهد داشت؛ اینکه تمامی توطئه‌ها و محاسبات آنان علیه ملت ایران با شکست مواجه شده و همان‌گونه که رهبر کبیر انقلاب فرمودند، دشمنان «هیچ غلطی نمی‌توانند بکنند».

وی از عموم مردم شریف، ولایتمدار و همیشه در صحنه شهرستان نکا دعوت کرد با حضور پرشور و حماسی خود در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید، بار دیگر جلوه‌ای از وحدت، ولایت‌مداری و وفاداری به آرمان‌های انقلاب اسلامی را به نمایش بگذارند.