\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c\u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0627\u0644\u0628\u0631\u0632\u060c \u0633\u0631\u06cc \u0645\u06cc\u200c\u0632\u0646\u06cc\u0645 \u0628\u0647 \u0645\u0648\u06a9\u0628 \u062e\u0648\u0632\u0633\u062a\u0627\u0646\u06cc\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0645\u0642\u06cc\u0645 \u06a9\u0631\u062c \u06a9\u0647 \u0647\u0631\u0633\u0627\u0644\u0647 \u067e\u0630\u06cc\u0631\u0627\u06cc \u062c\u0645\u0639 \u06a9\u062b\u06cc\u0631\u06cc \u0627\u0632 \u0639\u0632\u0627\u062f\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062d\u0633\u06cc\u0646\u06cc \u0627\u0633\u062a.\n