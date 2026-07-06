مراسم تشییع پیکر آقای شهید ایران در تهران _ ۳

مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی از ساعت ۶ صبح امروز (دوشنبه، ۱۵ تیر) در تهران آغاز شد و هماکنون مسیرهای منتهی به محل برگزاری مراسم مملو از جمعیت عزاداری است که از ساعات اولیه بامداد در محل حضور یافتهاند. محور اصلی مراسم از چهارراه تهرانپارس، خیابان دماوند، میدان امام حسین (ع)، میدان انقلاب، میدان آزادی و خیابان شهید لشکری خواهد بود. دایره وسعت مراسم امروز که روز سوگواری و وداع برای رهبر شهید انقلاب است، از میدانهای تهران فراتر رفته و به عمق تاریخ امت اسلام پیوند خورده است.
عکاس :زهرا سادات راد / مهدی رهنورد
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ - ۰۹:۳۶