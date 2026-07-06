به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان ، دومین روز مراسم وداع با پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی و خانواده ایشان، (یکشنبه، ۱۴ تیرماه)، در مصلای امام خمینی (ره) تهران در حالی آغاز شد که از پایان مراسم روز نخست، حضور و وداع مردم با پیکر‌های مطهر بدون وقفه ادامه داشت و عزاداران در تمام طول شب برای ادای احترام به مصلا مراجعه می‌کردند.

حضور فرزندان رهبر شهید انقلاب در کنار پیکر‌های مطهر شهدا و همراهی آنان با مردم عزادار در این آیین، از صحنه‌های مورد توجه مراسم وداع در مصلای امام خمینی (ره) بود.

مردم عزادار امروز دوشنبه ۱۵ تیر پیکر امام قائد شهید امت را در تهران تشییع خواهند کرد وفردا سه‌شنبه ۱۶ تیر پیکر مطهر ایشان به قم برای تشییع و اقامه نماز خواهد رفت.

چهارشنبه ۱۷ تیر نیز پیکر امام شهید برای طواف و تشییع به حرم امیرالمومنین (ع) در نجف و همچنین حرمین کربلا مرقد امام حسین (ع) و حضرت عباس (س) برده خواهد شد.