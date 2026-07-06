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مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای خراسان جنوبی از پیش فروش بلیت سفرهای ناوگان حمل و نقل عمومی به مقصد قم و مشهد برای سفرهای مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گفت: ظرفیت ناوگان مسافری استان برای خدماترسانی به هموطنان برای شرکت در مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب بسیج شده و تمهیدات لازم برای تأمین سفرهای ایمن و منظم اتخاذ شده است.
جلال زاده از آغاز پیش فروش بلیت ناوگان حملونقل عمومی مسافری برای سفرهای مرتبط با مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی خبر داد و گفت: شرکتهای حملونقل مسافری استان برای خدمات رسانی به زائران آمادگی دارند.
وی افزود: پیشفروش بلیت سفرهای ناوگان حمل و نقل عمومی به مقصد قم برای ۱۵ و ۱۶ تیر ماه و به مقصد مشهد مقدس برای ۱۶ تا ۲۰ تیرماه انجام میشود.
به گفته جلال زاده متقاضیان میتوانند بلیت مورد نیاز خود را از طریق دفاتر مجاز فروش بلیت، پایانههای مسافربری و سامانههای اینترنتی شرکتهای حملونقل مسافری تهیه کنند.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای خراسان جنوبی با تأکید بر آمادگی ناوگان حمل و نقل عمومی استان افزود: در صورت افزایش تقاضا، ظرفیت ناوگان با هماهنگی سازمان راهداری و حملونقل جادهای افزایش خواهد یافت تا خدماترسانی به زائران بدون وقفه انجام شود.
وی از هماستانیها خواست: برای تسهیل مدیریت سفرها، بلیت رفت و برگشت خود را بهصورت همزمان تهیه کنند و از مراجعه به مراکز غیرمجاز برای خرید بلیت خودداری کنند.