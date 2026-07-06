به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون فنی و راه روستایی راه‌های اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان اصفهان گفت: تردد ۳میلیون و ۸۲۴هزار و ۹۰۷ پلاک و همچنین ۶۶هزار و ۴۲۷ انواع تخلفات از طریق سامانه‌های توزین در حال حرکت به ثبت رسیده است.

مهدی فقهی افزود: مجموع تردد ناوگان سنگین ۶۹۳هزار و ۷۹۷ تردد و معادل ۱۸ درصد مجموع پلاک خوانی انجام شده در خرداد امسال است.

وی افزود: از مجموع تردد عبوری ناوگان سنگین در استان اصفهان ۲۵۸هزار و ۳۵۱ خودرو دارای بار تشخیص داده شده اند که در مجموع ۳۷ درصد از تردد ناوگان سنگین را به خود اختصاص داده است.

معاون فنی و راه روستایی راه‌های اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان اصفهان گفت: از مجموع ۶۶هزار و ۴۲۷ تخلف ثبت شده ، ۷ درصد از تخلفات مربوط به تخلف سرعت، ۵۹ درصد مربوط به تخلف اضافه تناژ و ۳۰ درصد از تخلفات مربوط به تخلف عبور از خط غیرمجاز بوده است.

فقهی افزود: بیشترین میزان اضافه‌بار مازاد ۱۰ درصد به ترتیب در خردادماه در محورهای شاهین شهر - مورچه خورت ، کاشان – نطنز، نائین – اردکان شاهین شهر-مورچه خورت ، اردستان – بادرود ، اصفهان – نطنز و اصفهان – کوهپایه گزارش شده است.