عوامل پلیس و راهداری سمنان برای تامین ایمنی تردد و اسکان شرکت کنندگان در آئین های بزرگداشت رهبر شهید در تهران ، قم و مشهد در آماده باش کامل هستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ استان سمنان بیش از هزار و ۳۰۰ کیلومتر محور مواصلاتی در مسیر رفت و برگشت زائران بدرقه آقای شهید ایران دارد و به گفته سردار موسی حسینی فرمانده انتظامی استان سمنان ، پلیس دو بخش انتظامی و ترافیکی با به کارگیری تمام امکانات در حال خدمت رسانی به زائران است .

سرهنگ موسی بزرگی رئیس پلیس راه استان سمنان گفت: تیم‌های ثابت و سیار و سیستم‌های هوشمند و نظارت پهپادی همه و همه در تلاش هستند تا شاهد کم‌ترین حوادث در این ایام باشیم.

میثم قدمی مدیرکل رهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان سمنان هم گفت: تمامی کارگاه‌های راهداری در این ایام فعال هستند تا بتوانیم خدماتی شایسته را به زائرین ارائه کنیم.

محمد جواد کولیوند استاندار سمنان هم در خصوص اسکان زائران گفت: دستگاه‌های مختلفی از جمله آموزش و پرورش، اوقاف، مساجد و دیگر دستگاه‌هایی که اماکن مسقف دارند تلاش می‌کنند در این ایام پذیرای زائران مراسم بدرقه رهبر شهید باشند.