رئیس سازمان انرژی اتمی با حضور در موکب سازمان انرژی اتمی در آئین وداع با رهبر شهید انقلاب، شخصاً به خدمت‌رسانی به زائران پرداخت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمد اسلامی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، با حضور در جمع خادمان موکب سازمان انرژی اتمی ایران، در کنار خادمان این موکب، از زائران آیین وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی پذیرایی کرد.

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در این حضور، ضمن همراهی با خادمان موکب و خدمت به جمعی از عاشقان رهبر شهید انقلاب اسلامی، با تعدادی از زائران و سوگواران نیز به گفت‌و‌گو و دیداری صمیمانه پرداخت.