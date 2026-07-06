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دوستداران و دلدادگان رهبر شهید انقلاب از شهرستان آباده برای شرکت در مراسم وداع و بدرقه پیکر ایشان به تهران اعزام شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ جمعی از دوستداران و دلدادگان به رهبر شهید امت حضرت آیت الله العظمی سیدعلی خامنهای (ره) از شهرهای آباده، ایزدخواست، بهمن، سورمق و صغاد برای شرکت در مراسم وداع و تشییع ایشان به تهران اعزام شدند.
زائران قائد شهید امت با چهار دستگاه اتوبوس و خودروهای شخصی برای شرکت در مراسم وداع به تهران عزیمت کردند.
شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.