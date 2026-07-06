به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ جمعی از دوستداران و دلدادگان به رهبر شهید امت حضرت آیت الله العظمی سیدعلی خامنه‌ای (ره) از شهر‌های آباده، ایزدخواست، بهمن، سورمق و صغاد برای شرکت در مراسم وداع و تشییع ایشان به تهران اعزام شدند.

زائران قائد شهید امت با چهار دستگاه اتوبوس و خودرو‌های شخصی برای شرکت در مراسم وداع به تهران عزیمت کردند.

شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.