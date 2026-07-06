موکب امام حسین(علیه السلام) شهرستان ملکان آذربایجان شرقی به منظور خدمات رسانی به تشیع کنندگان پیکر رهبر شهیدمان عازم مشهد مقدس شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، فرمانده سپاه شهرستان ملکان گفت: این موکب که با همکاری بسیج سازندگی، موکب داران شهرستان و خیران آماده شده است از ۱۶ تیرماه تا ۲۰ تیرماه به زائران و تشیع کنندگان پیکر رهبر شهید خدمات رسانی خواهد کرد.

سرهنگ محمد شاه محمدپور افزود: در این مدت هر وعده غذایی صبحانه، ناهار، شام ۵۰۰ پرس غذا داده خواهد شد و علاوه برآن خدمات پزشکی، درمانی و ایستگاه صلواتی نیز خدمات رسانی می‌شود.