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مدیر کل اوقاف مازندران از برپایی ۱۱ موکب برای خدمترسانی به زائران و شرکتکنندگان در آیین وداع و تشییع رهبر شهید خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان مازندران با تسلیت ایام سوگواری و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید گفت: این روزها، روزهای تجدید بیعت با ولایت و نمایش وفاداری ملت بزرگ ایران اسلامی است و مردم با حضور پرشور خود، عشق، دلدادگی و پایبندیشان به آرمانهای انقلاب و ولایت را به نمایش گذاشتهاند.
حجتالاسلام حیدری جناسمی با بیان اینکه رهبر شهید همه هستی و وجود خود را در راه عزت اسلام، انقلاب و خدمت به مردم فدا کرد، افزود: ملت قدرشناس ایران نیز با حضور گسترده در مراسم وداع، تشییع و بزرگداشت، قدردان سالها مجاهدت و ایثار آن شخصیت بزرگ و تأثیرگذار جهان اسلام هستند.
وی تصریح کرد: ادارهکل اوقاف و امور خیریه استان مازندران همگام با مردم و در لبیک به فرامین رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیتاللهالعظمی امام سید مجتبی خامنهای، با تمام توان در عرصه خدمترسانی حضور یافته و با برپایی ۱۱ موکب در سطح استان، خدمات متنوعی را به زائران و عاشقان ولایت ارائه میکند.
حیدری جناسمی ادامه داد: علاوه بر موکبهای مستقر در استان، هشت موکب اسکان و پذیرایی نیز برای خدمترسانی به زائران پیشبینی شده است. همچنین ادارهکل اوقاف مازندران در شهرهای مقدس قم، مشهد و نیز تهران با استقرار موکب، از جمله موکب بزرگ اوقاف در میدان آرژانتین، آماده پذیرایی و خدمت به شرکتکنندگان در مراسم است.
وی با ابراز خرسندی از توفیق خدمت به دلدادگان ولایت گفت: امیدواریم بتوانیم تنها گوشهای از حق بزرگی را که رهبر شهید با سالها مجاهدت، ایثار و خدمت خالصانه بر گردن ملت ایران و جهان اسلام دارد، با این خدمترسانی ادا کنیم.