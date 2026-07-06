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یکصد و بیست وهفتمین اجتماع شبانه مردم ولایتمدار بیرجندی شامگاه گذشته در خیابانهایای شهر، با فضایی آکنده از حزن، وفاداری و تجدید بیعت با آرمانهای انقلاب اسلامی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، حاضران در این اجتماع، استمرار حضور گسترده مردم در چهار ماه پس از شهادت رهبر انقلاب را نشانهای از عمق پیوند عاطفی، اعتقادی و ولایی ملت با رهبری دانستند و تأکید کردند که این میزان وفاداری و دلدادگی، بیانگر آن است که راه و مکتب رهبر شهید نهتنها فراموش نشده، بلکه با عزمی راسختر در میان مردم ادامه خواهد یافت.