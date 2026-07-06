به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، محمدرضا دشتی‌زاده با اشاره به اعزام زائران از استان به مشهد گفت: در راستای تأمین ایمنی سفر زائران و ارائه خدمات مطلوب، گشت‌های راهداری به‌صورت شبانه‌روزی در تمامی محور‌های مواصلاتی استان مستقر خواهند بود و این آماده‌باش تا زمان بازگشت کامل زائران ادامه خواهد داشت.

وی افزود: نیرو‌های راهداری با بهره‌گیری از تجهیزات و امکانات لازم، ضمن پایش مستمر جاده‌ها، آمادگی کامل برای ارائه خدمات، رسیدگی به حوادث احتمالی و رفع موانع تردد را دارند تا زائران سفری ایمن، آرام و بدون دغدغه را داشته باشند.