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سرپرست معاونت راهداری ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای سیستان و بلوچستان از آمادهباش کامل گشتهای راهداری همزمان با اعزام زائران قائد شهید امت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، محمدرضا دشتیزاده با اشاره به اعزام زائران از استان به مشهد گفت: در راستای تأمین ایمنی سفر زائران و ارائه خدمات مطلوب، گشتهای راهداری بهصورت شبانهروزی در تمامی محورهای مواصلاتی استان مستقر خواهند بود و این آمادهباش تا زمان بازگشت کامل زائران ادامه خواهد داشت.
وی افزود: نیروهای راهداری با بهرهگیری از تجهیزات و امکانات لازم، ضمن پایش مستمر جادهها، آمادگی کامل برای ارائه خدمات، رسیدگی به حوادث احتمالی و رفع موانع تردد را دارند تا زائران سفری ایمن، آرام و بدون دغدغه را داشته باشند.