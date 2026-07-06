واریز اعتبار کالابرگ الکترونیک کد ملی با رقم آخر ۰، ۱ و۲ از امروز
اعتبار کالابرگ سرپرستان خانواری که رقم پایانی کد ملی آنها ۰، ۱ یا ۲ است، امروز دوشنبه ۱۵ تیر واریز شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گلستان، اعتبار کالابرگ سرپرستان خانواری که رقم پایانی کد ملی آنها ۰، ۱ یا ۲ است، امروز دوشنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۵ واریز شده است.
همچنین خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی و نیروهای مسلح نیز در همین مرحله اعتبار خود را دریافت کردهاند. بر اساس زمانبندی اعلامشده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعتبار کالابرگ الکترونیکی سرپرستان خانوار بر اساس رقم پایانی کد ملی بهصورت مرحلهای واریز میشود
.کالابرگ الکترونیکی کدهای منتهی به ۳، ۴، ۵ و ۶ در روز بیستم و کدهای منتهی به ۷، ۸ و ۹ نیز بیستوپنجم شارژ خواهد شد.
مشمولان تا پایان مرداد فرصت دارند تا از اعتبار کالابرگ خود استفاده کنند.
مبلغ کالابرگ بدون تغییر نسبت به ماههای گذشته، یک میلیون تومان به ازای هر نفر است.