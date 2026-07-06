اعتبار کالابرگ سرپرستان خانواری که رقم پایانی کد ملی آن‌ها ۰، ۱ یا ۲ است، امروز دوشنبه ۱۵ تیر واریز شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گلستان ، اعتبار کالابرگ سرپرستان خانواری که رقم پایانی کد ملی آن‌ها ۰، ۱ یا ۲ است، امروز دوشنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۵ واریز شده است.

همچنین خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی و نیروهای مسلح نیز در همین مرحله اعتبار خود را دریافت کرده‌اند. بر اساس زمان‌بندی اعلام‌شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعتبار کالابرگ الکترونیکی سرپرستان خانوار بر اساس رقم پایانی کد ملی به‌صورت مرحله‌ای واریز می‌شود

. کالابرگ الکترونیکی کدهای منتهی به ۳، ۴، ۵ و ۶ در روز بیستم و کدهای منتهی به ۷، ۸ و ۹ نیز بیست‌وپنجم شارژ خواهد شد.

مشمولان تا پایان مرداد فرصت دارند تا از اعتبار کالابرگ خود استفاده کنند.