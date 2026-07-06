به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری مشهدگفت:سازمان فردوس‌ها با پیش‌بینی سناریو‌های مختلف، تمهیدات گسترده‌ای را در بخش‌های امدادی، اسکان و زیرساخت‌های آرامستان اتخاذ کرده است.

مهدی یعقوبی، ادامه داد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، سازمان فردوس‌ها با پیش‌بینی دو محل اسکان به ظرفیت ۵۰۰ نفر، آماده است تا در صورت بروز شرایط بحرانی، مدیریت عملیات را به‌سرعت به عهده بگیرد.

وی افزود: همچنین دو محل اختصاصی جهت انجام امور تغسیل و ارائه خدمات روزمره در شرایط بحران پیش‌بینی شده است. .

یهقوبی گفت: تمامی مقدمات لازم جهت انتقال متوفیان در روز تشییع به آرامستان بهشت رضوان فراهم شده است. همچنین در آرامستان بهشت رضا (ع)، سه محل موکب جهت پذیرایی از زائران و سه نقطه استراتژیک برای مدیریت حوادث احتمالی تعیین شده است.

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری مشهد افزود: همچنین تأمین پایداری زیرساخت‌های حیاتی از اولویت‌های این ایام است و می‌توان گفت که برای تضمین خدمات، چهار دستگاه ژنراتور برق اضطراری در محل مستقر شده و تأمین انشعاب آب آرامستان بهشت رضا (ع) از طریق سد دوستی به‌صورت کامل پیش‌بینی شده است.