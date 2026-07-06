پخش زنده
امروز: -
نماینده سازمان آتشنشانی کرمان در ستاد بدرقه زائران از تأیید ایمنی تمامی مراکز اسکان زائران کرمانی در منطقه ۱۲ تهران خبر داد و گفت: تمامی اماکن پیش از استقرار زائران از نظر ایمنی بررسی و نواقص احتمالی برطرف شده و نیروهای آتشنشانی تا پایان مراسم در آمادهباش کامل خواهند بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان ،نماینده سازمان آتشنشانی کرمان در ستاد بدرقه زائران اعلام کرد: تمامی مراکز اسکان پیشبینیشده برای زائران استان کرمان در منطقه ۱۲ تهران، پیش از ورود زائران بهطور کامل از نظر ایمنی مورد ارزیابی قرار گرفته و نواقص احتمالی آنها برطرف شده است.
وی با اشاره به هماهنگیهای انجامشده میان دستگاههای اجرایی و امدادی، افزود: با هدف تأمین امنیت و آرامش زائران، نیروهای آتشنشانی تا پایان مراسم بهصورت مستمر در مراکز اسکان و محلهای پیشبینیشده حضور خواهند داشت و در آمادهباش کامل هستند.
نماینده سازمان آتشنشانی کرمان تأکید کرد: تمهیدات لازم برای پیشگیری از هرگونه حادثه احتمالی اندیشیده شده و زائران میتوانند با اطمینان خاطر از خدمات مراکز اسکان استفاده کنند.