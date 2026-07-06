مردم غیور و شهید پرور البرز هر شب با یکدلی و وحدتی مثال زدنی حتی لحظه‌ای خیابان‌ها را خالی نمی‌کنند تا به همگان ثابت کنند شعله‌های عشق به وطن و انقلابمان هرگز خاموش شدنی نیست و در سایه یک اتحاد ناگسستنی، برای رسیدن به پیروزی نهایی همچنان استوار ایستاده‌اند

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز البرز، مردم مؤمن و انقلابی استان البرز با حضوری گسترده در اجتماع مردمی، ضمن تجدید عهد با آرمان‌های انقلاب و شهدای والامقام، بر ادامه راه و منویات رهبر شهید، خونخواهی از ایشان و تبعیت از فرامین معظم‌له تأکید کردند.