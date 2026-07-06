معاون فنی و راه‌های روستایی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مازندران از آغاز نظارت‌های مستمر بر ۵۰ مجتمع خدماتی ـ رفاهی بین‌راهی استان خبر داد و گفت: این اقدام با هدف ارتقای کیفیت خدمات و تأمین رفاه و ایمنی مسافران و عزاداران انجام می‌شود.

تشدید نظارت بر مجتمع‌های بین‌راهی مازندران برای ارائه خدمات به مسافران و عزاداران

تشدید نظارت بر مجتمع‌های بین‌راهی مازندران برای ارائه خدمات به مسافران و عزاداران

خبرگزاری صداوسیما به گزارش گروه مسکن و شهرسازی، معاون فنی و راه‌های روستایی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مازندران از تشدید بازدیدهای میدانی از ۵۰ مجتمع خدماتی ـ رفاهی بین‌راهی استان خبر داد.

کامل نصراللهی گفت: این بازدیدها با هدف اطمینان از آمادگی کامل مجتمع‌ها برای ارائه خدمات مطلوب به مسافران و عزاداران در حال انجام است.

وی افزود: در این بازدیدها، وضعیت بهداشت، نظافت، سرویس‌های بهداشتی، نمازخانه‌ها، جایگاه‌های سوخت، ایمنی محوطه، سامانه‌های اطفای حریق و کیفیت خدمات رفاهی ارزیابی می‌شود.

نصراللهی تأکید کرد: بهره‌برداران مجتمع‌ها موظف به حفظ کیفیت خدمات، رعایت حقوق مسافران و تأمین امکانات رفاهی هستند.

وی گفت: در صورت مشاهده هرگونه نواقص، اخطار لازم صادر و برای رفع مشکلات مهلت مشخص تعیین خواهد شد و در صورت بی‌توجهی بهره‌برداران، اقدامات قانونی مطابق مقررات انجام می‌شود.

نصراللهی افزود: این نظارت‌ها با همکاری دستگاه‌های عضو کمیته نظارت بر مجتمع‌های خدماتی ـ رفاهی تا پایان این ایام ادامه خواهد داشت.