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طرح هر دهیاری یک جنگلبان در استان اصفهان با هدف صیانت از جنگلها و عرصههای طبیعی اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده یگان حفاظت ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان گفت: اجرای این طرح، یکی از راهبردهای کلیدی برای توسعه حفاظت مشارکتی، افزایش ضریب پوشش حفاظتی و ارتقای مدیریت هوشمند عرصههای منابع طبیعی استان اصفهان خواهد بود.
علی صادقی افزود: استان اصفهان با برخورداری از عرصههای وسیع مرتعی، مناطق بیابانی، جنگلهای دستکاشت، حوزههای آبخیز و زیستبومهای ارزشمند، نیازمند مشارکت گسترده مردم و بهرهگیری از ظرفیت نهادهای محلی در حفاظت از منابع طبیعی است.
وی گفت: دهیاران به عنوان نزدیکترین مدیران اجرایی به جوامع روستایی، نقش مهمی در تحقق این هدف ملی بر عهده دارند.
به گفته فرمانده یگان حفاظت ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان این برنامه بستر مناسبی برای شناسایی سریع تهدیدها، گزارش بهموقع تخلفات و واکنش مؤثر در برابر تخریب و تصرف اراضی ملی، زمینخواری، قاچاق چوب و فرآوردههای جنگلی، چرای غیرمجاز و وقوع آتشسوزی در عرصههای منابع طبیعی فراهم میکند.
سرهنگ صادقی از دهیاران، شوراهای اسلامی، بهرهبرداران، تشکلهای مردمی و تمامی شهروندان خواست با مشارکت فعال در اجرای طرح «هر دهیاری یک جنگلبان» و گزارش بهموقع هرگونه تخریب، تصرف، زمینخواری، قاچاق فرآوردههای منابع طبیعی و آتشسوزی با سامانههای ۱۳۹ و ۱۵۰۴، یگان حفاظت را در صیانت از جنگلها، مراتع و عرصههای ملی یاری کنند.