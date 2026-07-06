مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد فارس از مشارکت فعال بیش از ۱۰۰ کانون این استان در قالب برپایی موکب، اعزام کاروان و ارائه خدمات اسکان و فرهنگی به زائران مراسم وداع با «قائد شهید امت» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ حجت‌الاسلام والمسلمین حسین امیدی گفت: با توجه به اهمیت مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید، کانون‌های مساجد فارس با هدف خدمت‌رسانی به زائران در مسیرهای منتهی به تهران، قم و مشهد، در کنار مساجد و خروجی شهرها مستقر شده و برنامه‌های فرهنگی و رسانه‌ای متعددی اجرا می کنند.

وی افزود: کانون‌های «قرآن و اهل‌بیت» و «محدثه» در دروازه قرآن شیراز، کانون‌های «رهپویان شهدا» و «ریحانه‌النبی» در پاسارگاد، و مجموعه‌های فعال در شهرستان‌های داراب، آباده، زرقان، خرامه، خفر و فراشبند با برپایی موکب‌های اسکان و پذیرایی، میزبان کاروان‌های اعزامی هستند.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های مساجد فارس تأکید کرد: علاوه بر خدمات میدانی، ویژه‌برنامه‌های «بدرقه آفتاب» و «مقام امین» همزمان با این آیین‌ها برگزار شده است.

در همین راستا، رویداد ملی رسانه‌ای «بدرقه آفتاب» با هدف ثبت روایت‌های مردمی و لحظات ناب وداع با شعار «باید برخاست» کلید خورده و اعضای کانون‌ها تا پایان مرداد ۱۴۰۵ فرصت دارند آثار خود را از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی مربوطه یا پیام‌رسان «بله» ارسال کنند.

امیدی با تأکید بر اینکه آمار مشارکت کانون‌ها به دلیل فعالیت‌های خودجوش و اعزام‌های شخصی همچنان در حال افزایش است، یادآور شد: این اقدامات تنها بخشی از همت جامعه مسجدی استان برای ادای دین به «امام شهید» است.