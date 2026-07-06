طبق اعلام گمرکات پرویزخان و خسروی ،فعالیت مرزهای خسروی و پرویزخان با توجه به اعلام تعطیلی رسمی برخی روزها در کشور بدون وقفه ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،طبق اعلام گمرکات پرویزخان و خسروی همزمان با تعطیلات رسمی کشور به مناسبت آیین تشییع رهبر شهید، فعالیت‌های تجاری، صادرات، تردد مسافری و کاپوتاژ خودرو در این ۲ مرز رسمی شهرستان قصرشیرین در غرب کرمانشاه بدون هیچ‌گونه وقفه و مطابق روال عادی ادامه دارد و تمامی خدمات گمرکی به تجار، رانندگان و مسافران و زائران ارائه می‌شود.