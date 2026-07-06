به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، استاندار قم در گفت‌وگوی تلفنی با محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس ستاد ملی مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب، از آمادگی کامل استان برای برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی خبر داد و معاون اول رئیس‌جمهور نیز ضمن قدردانی از اقدامات و برنامه ریزی‌های انجام شده در استان قم، بر بسیج همه امکانات و ظرفیت‌های ستاد ملی برای پشتیبانی برگزاری باشکوه این مراسم در قم تأکید کرد.

اکبر بهنام‌جو در این گفت‌و‌گو با اشاره به آمادگی کامل کمیته‌های اجرایی، خدماتی، بهداشتی، درمانی، زیرساختی و پشتیبانی گفت: همه دستگاه‌های اجرایی استان با هماهنگی کامل، برای میزبانی از زائران و برگزاری باشکوه مراسم در آماده‌باش قرار دارند.

وی افزود: تمهیدات لازم در حوزه اسکان، حمل‌ونقل، خدمات درمانی، مدیریت جمعیت و پشتیبانی پیش‌بینی شده و مشارکت گسترده مردم، گروه‌های مردمی و نیرو‌های اجرایی، انتظامی و امنیتی، زمینه برگزاری منظم این مراسم را فراهم کرده است.

مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی، صبح سه‌شنبه ۱۶ تیرماه از مسجد مقدس جمکران به سمت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) برگزار خواهد شد.