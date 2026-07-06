اجتماع حماسی مردم خراسان شمالی برای اثبات تسلیم ناپذیری در مقابل دشمن به ۱۲۷ شب رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، مردمی که وفادارند به امام و انقلاب خود مردمی که تصاویری خلق کردند تا آخرین وداع امام شهید در پایتخت این سرزمین حماسه‌ای ماندگار در تاریخ شود.

میدان شهید بجنورد همچنان شاهد حضور مردمی است که یکصد و بیست و هفت شب را مقتدرانه در خیابان زیسته‌اند.

بهمن نوری، استاندار خراسان شمالی در ادامه تداوم حضورش در اجتماعات مردمی، شب ۱۲۷ را نیز در میان مردم حضور یافت.