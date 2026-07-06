به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ فرمانده انتظامی شهرستان شاهرود گفت: ۲۵ تن از شهروندان شکایتی تنظیم کردند مبنی بر اینکه در بستر یکی از شبکه‌های اجتماعی، با شرکتی آشنا شدند و برای سرمایه‌گذاری در آن ۶۲ میلیارد ریال واریز کردند و بعد از مدتی متوجه کلاهبرداری اعضای آن شدند.

سرهنگ علیرضا شائینی افزود: کارشناسان پلیس فتا با بررسی‌های هوشمندانه و تخصصی، متهمان را شناسایی و با گرفتن نیابت قضایی، ۲ متهم را در استان البرز دستگیر و برای رسیدگی به استان سمنان منتقل کردند.

پلیس پس از تکمیل پرونده، متهمان را به دستگاه قضایی معرفی کرد.