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متهمان اینترنتی که در شاهرود ۶۲ میلیارد ریال کلاهبرداری کرده بودند ، در البرز دستگیر شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ فرمانده انتظامی شهرستان شاهرود گفت: ۲۵ تن از شهروندان شکایتی تنظیم کردند مبنی بر اینکه در بستر یکی از شبکههای اجتماعی، با شرکتی آشنا شدند و برای سرمایهگذاری در آن ۶۲ میلیارد ریال واریز کردند و بعد از مدتی متوجه کلاهبرداری اعضای آن شدند.
سرهنگ علیرضا شائینی افزود: کارشناسان پلیس فتا با بررسیهای هوشمندانه و تخصصی، متهمان را شناسایی و با گرفتن نیابت قضایی، ۲ متهم را در استان البرز دستگیر و برای رسیدگی به استان سمنان منتقل کردند.
پلیس پس از تکمیل پرونده، متهمان را به دستگاه قضایی معرفی کرد.