این روز‌ها، آقای شهید با تصویری ادیبانه در نگاه شاعران و نویسندان و ادیبان ترسیم می‌شود و دلنوشته‌ها و رویداد‌های فرهنگی رنگ و بوی دیگری گرفته است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، برخی از این رویداد‌ها به نو سروده‌های شاعران اختصاص داشت. در روز‌های اخیر، انتشار نو سروده‌ای از سعید حدادیان یکی از این رخداد‌ها بود.

این شعر با مضامین حماسی، آیینی و عاطفی سروده شده، روایتی شاعرانه از فقدان رهبر شهید انقلاب و تجلیل از شخصیت، مجاهدت‌ها و میراث ماندگار ایشان است.

در روز‌های وداع با رهبر شهید انقلاب، حجت الاسلام محمد شیخ الاسلامی هم شعری را به آقای شهید ایران تقدیم کرده است.

این شاعر آیینی، اشعاری را در رثای رهبر شهید انقلاب سروده است.

غزلی با مطلع «می‌خواستم که شعر بگویم برای تو»:

می‌خواستم که شعر بگویم برای تو

وقتی که بود روی زمین جای پای تو

اظهار نظر‌ها و خاطره‌های شاعران در خصوص شعردوستی رهبر ادیب انقلاب اسلامی که شهادت سرفصل زندگی اش شد، از دیگر نکته‌هایی بود که در میان سطر‌های ادیبانه این هفته به چشم می‌آمد.

این هفته همچنین، غلامرضا امیرخانی، رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی، از کتاب‌هایی نوشت که رهبر شهید انقلاب به آنها علاقه داشت. به گفته امیرخانی، در میان ابعاد گسترده شخصیت علمی، دینی و سیاسی ایشان، انس عمیق با کتاب، ادبیات، میراث مکتوب و به طور خاص، قرآن کریم جایگاهی ممتاز داشت.

کتاب‌خوانی برای ایشان نه فعالیتی جنبی، بلکه بخشی جدایی‌ناپذیر از زندگی فکری و فرهنگی بود. تأکید مستمر بر ترویج فرهنگ مطالعه، معرفی آثار ارزشمند و نگارش تقریظ بر کتاب‌های ادبی، تاریخی و خاطرات دفاع مقدس، بیانگر اعتقاد عمیق ایشان به نقش کتاب در رشد جامعه، تقویت هویت ملی و انتقال تجربه‌های تاریخی بود.

آشنایی عمیق ایشان با زبان و ادبیات عرب، ترجمه آثاری، چون «صلح امام حسن (ع)» و «آینده در قلمرو اسلام» و توجه به ظرفیت‌های هنری شعر عربی، از گستردگی مطالعات و شناخت ایشان از میراث فکری و ادبی جهان عرب حکایت داشت. انس با ادبیات جهان و علاقه به آثاری، چون «بینوایان»، «جنگ و صلح»، «خوشه‌های خشم»، «خانواده تیبو» و «دن آرام» نیز نشان‌دهنده نگاه ژرف ایشان به ادبیات به‌عنوان بستری برای شناخت تاریخ، جامعه، عدالت و رنج‌های مشترک انسانی بود..

قرآن کریم، محور اصلی منظومه فکری و فرهنگی ایشان بود. برگزاری جلسات تفسیر در سال‌های پیش از انقلاب، شکل‌گیری اثر «طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن» و حمایت مستمر از فعالیت‌های قرآنی در حوزه‌های تفسیر، آموزش، حفظ، قرائت و تدبر، میراثی ارزشمند از آن عالم قرآن‌پژوه برجای گذاشت. در نگاه ایشان، تلاوت و حفظ قرآن، مقدمه‌ای برای فهم، تدبر و عمل به معارف الهی بود.

نکته دیگر از زبان میلاد عرفان و درباره جلسه‌های شعر خوانی بود.

این شاعر در مصاحبه‌ای گفته که این جلسات برای رهبر شهید بسیار دلنشین بود.

عرفان پور با بیان خاطرات و روایت‌هایی از این دیدار‌ها پرداخت و گفت: ایشان نگاه دیگری به این جلسه داشتند و شاید بتوان گفت این جلسه حال آقا را خوب می‌کرد.

رویداد‌ها و شعرخوانی‌های مصلی و واکنش‌های جهانی آن از دیگر نکته‌هایی بود که در این ایام دیده شده است.

یکی از آن‌ها مرتبط با یک عکاس و نویسنده استرالیایی است که تیتر رسانه‌ها شد.

این نویسنده و عکاس استرالیایی که لیزلو تیلور نام دارد، در مصاحبه‌ای با رسانه‌ها گفته: این که ۲۵۰ شاعر از سراسر جهان حضور دارند بسیار باعث شگفتی است. اینجا هزاران هزار نفر حضور دارند که به آیت الله خامنه‌ای ابراز ارادت می‌کنند و این بسیار شگفت انگیز است.