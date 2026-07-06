مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان، از اعزام ۶ هزار و ۶۸۰ زائر با ۲۷۴ دستگاه اتوبوس در روز‌های ۱۵ و ۱۶ تیرماه به مشهد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، شهرام مبارکی گفت: از این تعداد، پنج هزار و ۶۵۵ نفر از شهرستان‌های شمال استان و یک هزار و ۲۵ نفر از شهرستان‌های جنوبی اعزام می‌شوند.

وی ادامه داد: همزمان با اعزام زائران، ظرفیت ناوگان برون‌شهری سیستان و بلوچستان به مقصد مشهد اختصاص می‌یابد و همچنین مجتمع‌های خدماتی و رفاهی بین‌راهی برای ارائه خدمات به زائران در آماده‌باش هستند.