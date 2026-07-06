یک ایران، ایستاده به احترام پدر

ایران، یکپارچه و استوار، پیکر «پدر» را بر شانه‌های خود گرفت. بغض‌های امت، نه به نشانه ضعف، که به تماشای صلابتی نشست که در آخرین بدرقه، حرمت این همراهی سالیان را به تصویر کشید.