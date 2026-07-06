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ایران، یکپارچه و استوار، پیکر «پدر» را بر شانههای خود گرفت. بغضهای امت، نه به نشانه ضعف، که به تماشای صلابتی نشست که در آخرین بدرقه، حرمت این همراهی سالیان را به تصویر کشید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ این روزها مصلی امام تجلی اقتدار و وداع با امام شهید است .
حضور مردم زنجان در مراسم وداع با آقای شهید ایران ، روایتی از یک دلدادگی ابدی بود.
زنجانیها با حضور در میان جمعیت سوگوار، اعلام کردند که نام و مسیر رهبر شهید، فراتر از گذشت زمان، در حافظه این سرزمین و در قلب نسلهای آینده ماندگار خواهد ماند.