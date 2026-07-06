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استاندار خراسان جنوبی از حرکت بیش از ۱۰۰ دستگاه ماشینآلات امدادی و عملیاتی برای خدمت رسانی در مراسم تشییع رهبر شهید (ره) به مشهد مقدس از استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، استاندار در آیین اعزام تجهیزات و ماشین آلات ویژه مراسم تشییع رهبر شهید (ره) به مشهد مقدس، گفت: همزمان با برگزاری مراسم تشییع و تدفین پیکر مطهر رهبر شهید (ره) در جوار بارگاه ملکوتی امام رضا (ع)، مردم ولایتمدار خراسان جنوبی آمادگی کامل خود را برای حضوری گسترده و باشکوه در این مراسم تاریخی اعلام کردهاند.
هاشمی با اشاره به انتخاب خراسان جنوبی به عنوان استان معین خراسان رضوی از سوی ستاد مرکزی برگزاری مراسم، افزود: تمامی دستگاههای اجرایی، خدماتی، امدادی و نظامی استان با تمام ظرفیت پای کار آمدهاند تا ضمن خدمترسانی به زائران در مسیرهای عبوری نقش مؤثری در پشتیبانی از برگزاری هرچه باشکوهتر این مراسم ایفا کنند.
استاندار خراسان جنوبی گفت: امروز کاروان خدمترسانی استان با بیش از ۱۰۰ دستگاه ماشینآلات و تجهیزات سبک و سنگین به سمت مشهد مقدس حرکت کردند تا پیش از آغاز مراسم در محلهای تعیینشده مستقر شده و خدمات مورد نیاز را ارائه کنند.
هاشمی با بیان اینکه برای پذیرایی از زائران و دلدادگان رهبر شهید (ره)، ۱۸۵ موکب پیشبینی شده است، تصریح کرد: از این تعداد، ۱۰۰ موکب در سطح استان خراسان جنوبی و ۸۵ موکب نیز در خراسان رضوی مستقر خواهند شد و از امروز آماده ارائه خدمات و پذیرایی در سه وعده غذایی به زائران هستند.
وی با اشاره به قرار گرفتن خراسان جنوبی در مسیر تردد زائران بیش از ۹ استان کشور گفت: موکبهای خدمات رسان در چهار محور اصلی ورودی استان از مسیرهای نهبندان، یزد، کرمان و اصفهان مستقر شدهاند تا از زائران حضرت علی بن موسیالرضا (ع) و شرکتکنندگان در مراسم تشییع رهبر شهید (ره) استقبال و پذیرایی کنند.
استاندار خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه تمامی ظرفیتهای استان برای این رویداد ملی بسیج شده، افزود: اسکان و پذیرایی رایگان، تأمین امنیت، ارائه خدمات امدادی و رفاهی و سایر تمهیدات لازم برای زائران پیشبینی شده و هیچگونه نگرانی در زمینه خدمترسانی وجود ندارد.
هاشمی همچنین از تعطیلی روز چهارشنبه در استان خبر داد و گفت: این تصمیم با هدف فراهم شدن امکان حضور کارکنان دولت و مردم در مراسم تشییع و نیز بسیج کامل امکانات اجرایی استان برای خدمترسانی به زائران اتخاذ شده است.
وی در ادامه از همراهی و همکاری رسانهها و صداو سیمای مرکز خراسان جنوبی، سپاه انصارالرضا (ع)، دستگاههای اجرایی، نیروهای امدادی، خدماتی و همچنین مشارکت گسترده مردم در برپایی موکبهای مردمی قدردانی کرد و افزود: همه این اقدامات با احساس مسئولیت، روحیه جهادی و ادای تکلیف نسبت به این رویداد بزرگ انجام شده است.
به گفته وی؛ با همدلی مردم و مسئولان، مراسم تشییع و تدفین رهبر شهید (ره) به عنوان یکی از ماندگارترین و باشکوهترین حماسههای تاریخ جمهوری اسلامی ایران به ثبت میرسد.